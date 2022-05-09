Нур-Султан, , 05:51 — REGNUM Всестороннюю поддержку участникам Великой Отечественной войны пообещал президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Касым-Жомарт Токаев Официальный сайт президента Республики Казахстан

«9 мая — особенный день в истории нашей страны. Это день преклонения перед подвигом наших дедов и отцов, бабушек и матерей. Это день вечной памяти и благодарности доблестному поколению героев — победителей фашизма», — заявил он.

Токаев подчеркнул, что победа далась огромными усилиями и жертвами, и священный долг — всегда помнить, какой ценой далась победа, свобода, а также право жить и созидать.

Одновременно с этим в Казахстане процветают националистические настроения, а также имеет место отказ от одного из символов Дня Победы георгиевской ленты как «провоцирующей символики» на акции памяти «Поклонимся героям», которую проводят вместо другого символа общей с Россией Победы «Бессмертный полк».

Организаторы также не приемлют символику новой войны с нацизмом — литеры «Z» и «V», а также красные знамена. Несмотря на заверения властей, Казахстан дрейфует в сторону, которая уже привела Украину к краху государственности.