Киселёвск, Кемеровская область, , 05:44 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв поддержал предложение присвоить Киселёвску звание Города трудовой доблести и воинской славы. Об этом сообщил телеграм-канал «Цивилёв. Live».

Кузбасс Анна Алябьева © ИА REGNUM

«Киселевчане подготовили полное обоснование и заканчивают готовить документы на то, чтобы участвовать в конкурсе на присвоение Киселёвску регионального звания Города трудовой доблести и воинской славы, — прокомментировал глава региона. — Это будет вклад и в патриотическое воспитание, и в украшение Киселёвска».

Он выразил уверенность, что и депутаты, и правительство также согласятся с этим.