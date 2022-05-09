Москва, 9 мая 2022, 05:39 — REGNUM Полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поздравляя с Днём Победы 9 мая отметил, что «сегодня в ряде стран память о страшных годах войны и героическом подвиге советского народа планомерно уничтожается, нацизм, притеснения мирных граждан, бесчеловечность и жестокость появляются вновь, возводятся в ранг добродетели».
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«Мы должны оставаться на стороне правды, отстаивать справедливость и нести память об исторических событиях через века», — сказал Трутнев.
Полпред отметил вклад дальневосточников в Великую Победы — жители региона принимали участие, в том числе, в важнейших сражениях за Москву, Сталинград, Севастополь, Мурманск, прорывались в блокадный Ленинград и, конечно, противостояли японскому милитаризму.
Как сообщало ИА REGNUM, в Петропавловске-Камчатском в акции «Бессмертный полк» в честь 77-летия со дня окончания Великой Отечественной войны прошли с портретами героев более 18 тыс. человек.