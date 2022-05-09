Рим, 9 мая, 2022, 05:39 — ИА Регнум. Новые поставки оружия в Киев могут привести к «новым жертвам, новым военным действиям, новым голодным», заявил 8 мая лидер итальянской «Лиги» Маттео Сальвини.

Governo.it Маттео Сальвини

Нужно вернуться к диалогу и работать ради мира, добавил он.

Представители большинства политических партийи основных СМИИталиис 24 февраля 2022 годасоревнуются в остроте антироссийских заявлений. Власти страны переправили на Украину значительные объемы оружия НАТО, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные». Правительство приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, обсуждаются дополнительные «меры поддержки», номенклатура поставок при этом не раскрывается даже депутатам парламента. Неожиданно жесткую алармистскую антироссийскую риторику премьер-министра Марио Драги объясняют его планами занять место генсека НАТО.