Рим, 9 мая, 2022, 05:31 — ИА Регнум. Президент США Джозефу Байдену следует «умерить тон», заявил 8 мая лидер итальянской «Лиги» Маттео Сальвини.

Иван Шилов ИА REGNUM Маттео Сальвини

Политик прокомментировал недавние решения и заявления американского президента по украинскому вопросу.

«Хватит войны. Италия и Евросоюз должны быть посредниками и проводниками мира», — считает Сальвини.

9 мая премьер-министр Италии Марио Драги, один из кандидатов на пост генсека НАТО, совершит визит в Вашингтон. Предполагается, что Драги и Байден обсудят ситуацию на Украине.