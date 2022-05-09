Сальвини призвал Байдена «умерить тон»
Рим, 9 мая, 2022, 05:31 — ИА Регнум. Президент США Джозефу Байдену следует «умерить тон», заявил 8 мая лидер итальянской «Лиги» Маттео Сальвини.
Иван Шилов ИА REGNUM
Маттео Сальвини
Политик прокомментировал недавние решения и заявления американского президента по украинскому вопросу.
«Хватит войны. Италия и Евросоюз должны быть посредниками и проводниками мира», — считает Сальвини.
9 мая премьер-министр Италии Марио Драги, один из кандидатов на пост генсека НАТО, совершит визит в Вашингтон. Предполагается, что Драги и Байден обсудят ситуацию на Украине.