Петропавловск-Камчатский, , 05:27 — REGNUM В Петропавловске-Камчатском в акции «Бессмертный полк» в честь 77-летия со дня окончания Великой Отечественной войны прошли с портретами героев более 18 тыс. человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

«Бессмертный полк» в Петропавловске-Камчатском Пресс-служба правительства Камчатки

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В строю «Бессмертного полка» прошёл также губернатор края Владимир Солодов, который нёс портрет своего воевавшего родственника Андрея Тихоновича Деева.

Жители Камчатки традиционно участвуют в акции целыми семьями. А некоторые впервые прошли в «Бессмертном полку», так как до этого занимались поисками портретов своих героев.

«Дед прибавил себе пять лет, чтобы уйти на фронт и дошел до Берлина. Дед воевал за нас, за мирное небо над головой, за то, чтобы мы могли спокойно спать, хорошо питаться. Потому, участвовать в шествии очень важно, я пришла с дочерью, потому что, если мы не передадим это младшим поколениям, память умрет», — рассказала Татьяна Хуторная.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке утром 9 мая состоялся Парад Победы в честь 77-летия со дня окончания Великой Отечественной войны.