Вашингтон, 9 мая, 2022, 05:19 — ИА Регнум. Ветераны Великой Отечественной войны и Второй мировой войны поздравили друг друга с Днем Победы во время онлайн-конференции «Бессмертного полка», которая прошла в США, сообщает РИА.

Встреча на Эльбе. Советские офицеры и американские солдаты. Апрель 1945 года

В мероприятии приняли участие российские ветераны, а также американские ветераны из 20 городов США, включая Нью-Йорк, Сиэтл, Вашингтон и Бостон среди прочих.

«Поздравляю с днем Великой Победы. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия. Да здравствует Великая Победа!», — высказал свое поздравление ветеран Великой Отечественной войны Израиль Дягель , который проживает в Портленде.

Затронули ветераны и тему отрицания Победы. По словам ветерана Яна Незнаского, подобного рода мысли и высказывания являются отвратительными.

«Победа, которая была в 1945 году, это неповторимое явление. Не было бы Победы, не было бы нас. Поэтому нам, которые остаются еще жить и мечтать о лучшем, нужно думать только о хорошем — чтобы победила правда, победила честность», — подчеркнул он.

Еде один участник конференции Леонид Розенберг пожелал всем потомкам прожить долгую жизнь, как он сам, а также никогда не забывать об их подвиге.