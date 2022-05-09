Петропавловск-Камчатский, , 05:12 — REGNUM На Камчатке утром 9 мая состоялся Парад Победы в честь 77-летия со дня окончания Великой Отечественной войны, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Парад в честь Дня Победы в Петропавловске-Камчатском Пресс-служба правительства Камчатского края

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На центральной площади Петропавловска-Камчатского состоялось торжественное шествие войск Петропавловск-Камчатского гарнизона.

Впервые в параде приняли участие военнослужащие-женщины управления войск и сил на Северо-востоке России. Всего по центральной площади Петропавловска-Камчатского прошли 17 сводных рот численностью более 1 тыс. военнослужащих, а также колонна военной техники.

«Сегодня мы отмечаем главный праздник нашей страны — это день, когда в едином ритме стучат наши сердца, когда нас переполняет гордость и большая печаль, когда, глядя в лица наших ветеранов, мы видим героическую историю России, когда живая связь времён и поколений становится как никогда крепкой и нерушимой. Великая Отечественная война была подвигом всего советского народа. Каждый житель нашей большой страны независимо от национальности и вероисповедания внёс в неё свой вклад: на полях сражений, на заводах и фабриках, в полях и в море, обеспечивая страну продовольствием. В каждой советской семье есть свои герои. Поэтому вот уже десять лет одним из главных событий 9 мая является шествие «Бессмертного полка». Нам есть чем гордиться. Финальной точкой в борьбе с фашизмом стала Курильская десантная операция. Именно она привела к окончанию Второй мировой войны и победе над фашизмом. Камчатка отправила в этот бой восемь тысяч своих сыновей. Более трёх тысяч участников Курильской десантной операции были награждены орденами и медалями. Девять получили звание Героя Советского Союза. Дорогие ветераны, мы в неоплатном долгу перед вами. Свобода нашей великой страны, свобода строить и развивать её оплачена очень высокой ценой. Мы не можем вас подвести. Спасибо вам за то, что сегодня мы живём в единой, сильной, большой и свободной, независимой России», — сказал губернатор Камчатки Владимир Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, события «трагических огненных лет» Великой Отечественной войны были и остаются неиссякаемым источником моральной силы для новых свершений, для преодоления любых препятствий и испытаний, отметил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в своем обращении к ветеранам и всем согражданам в День Победы.