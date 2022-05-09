Прага, 9 мая, 2022, 04:59 — ИА Регнум. Акция протеста против решения правительства Чехии о военной помощи Украине состоялась в Праге. Об этом 8 мая сообщило интернет-издание Novinky.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Чехия

Митинг, в котором приняли участие около 500 человек, проходил на площади Республики в центре Праги. Среди выступавших на мероприятии был депутат Европарламента от националистического движения «Свобода и прямая демократия» Гинек Блашко.

Блашко призвал собравшихся заставить чешское правительство отказаться от поставок оружия на Украину.

Как пояснил в своей речи Блашко, правительство Чехии не доносит до народа правду о событиях на Украине. В частности, отрицает провокации со стороны НАТО и Украины в отношении России.

Кроме того, ораторы протестовали против решения властей о возможном применении наказания к гражданам Чехии, поддерживающим российскую спецоперацию на Украине. Участники выразили возмущение и нежеланием НАТО и Евросоюза решать вопросы, касающиеся безопасности в регионе, дипломатическим путём.

Согласно информации, полученной от пражской полиции, акция носила мирный характер, никаких правонарушений во время мероприятия зарегистрировано не было.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 78% граждан Чехии недовольны деятельностью президента страны Милоша Земана.