Вашингтон, 9 мая 2022, 04:57 — REGNUM Лидеры стран G7 (Группы семи) в совместном заявлении сообщили о том, что они хотят «не допустить победы» России на Украине, сообщает 8 мая агентство Синьхуа.
По их словам, таким образом они отдают дань память всем тем, кто «сражался за свободу во Второй мировой войне». Целью также является поддержат борьбу, которую ведет народ Украины, а также Европа и «мировое сообщество». О какой почтении памяти какой стороны конфликта во второй мировой войне, не уточняется.
Лидеры «семерки» в рамках виртуальной встречи также сообщили, что для них было честью присутствие на ней президента Украины Владимира Зеленского.
«Сегодня мы, G7, заверили президента Зеленского в нашей сохраняющейся готовности взять на себя новые обязательства, чтобы помочь Украине обеспечить ее свободное и демократическое будущее таким образом, чтобы Украина могла защитить себя сейчас и остановить будущие акты агрессии», — сообщается в коммюнике.
Ради этого страны семерки продолжат поставлять Украине оружие, а также обеспечивать информационно-техническую поддержку в киберпространстве.