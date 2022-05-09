Вашингтон, 9 мая, 2022, 04:57 — ИА Регнум. Лидеры стран G7 (Группы семи) в совместном заявлении сообщили о том, что они хотят «не допустить победы» России на Украине, сообщает 8 мая агентство Синьхуа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Группа семи и Украина едины в это трудное время и в своем стремлении обеспечить демократическое, процветающее будущее этой страны. Мы по-прежнему едины в нашей решимости не допустить победы президента Путина в его войне против Украины», — говорится в коммюнике.

По их словам, таким образом они отдают дань память всем тем, кто «сражался за свободу во Второй мировой войне». Целью также является поддержат борьбу, которую ведет народ Украины, а также Европа и «мировое сообщество». О какой почтении памяти какой стороны конфликта во второй мировой войне, не уточняется.

Лидеры «семерки» в рамках виртуальной встречи также сообщили, что для них было честью присутствие на ней президента Украины Владимира Зеленского.

«Сегодня мы, G7, заверили президента Зеленского в нашей сохраняющейся готовности взять на себя новые обязательства, чтобы помочь Украине обеспечить ее свободное и демократическое будущее таким образом, чтобы Украина могла защитить себя сейчас и остановить будущие акты агрессии», — сообщается в коммюнике.

Ради этого страны семерки продолжат поставлять Украине оружие, а также обеспечивать информационно-техническую поддержку в киберпространстве.