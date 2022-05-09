Цхинвал, 9 мая, 2022, 04:36 — ИА Регнум. Лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев лидирует во втором туре выборов президента Южной Осетии, сообщили в ЦИК республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Осетия

После обработки более 85% протоколов Гаглоев набирает 53,67% голосов. В сравнении с более ранними данными разрыв между ним и действующим президентом Анатолием Бибиловым несколько сократился.

Бибилов уже признал поражение, поздравил Гаглоева и пожелал ему удачи.