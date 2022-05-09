Лозанна, Швейцария, 9 мая, 2022, 04:28 — ИА Регнум. Конгресс Международной шахматной федерации (FIDE) состоится в период с 31 июля по 9 августа 2022 года в Индии. Об этом 8 мая сообщила пресс-служба организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Шахматы

Мероприятие состоится в городе Ченнаи, административном центре индийского штата Тамилнад на юго-восточном побережье страны. Генеральная ассамблея FIDE, в ходе которой будут избраны президент и вице-президент организации, пройдёт 7 и 8 августа текущего года. Заявки на участие в выборах будут приниматься до 7 июня.

Действующим президентом FIDE является гражданин России Аркадий Дворкович, он занял этот пост 3 октября 2018 года. Президент FIDE, как и остальные чиновники организации, избирается на четырёхлетний срок.

Кроме того, в Ченнаи с 28 июля по 10 августа состоится Всемирная шахматная олимпиада. Конгресс и турнир планировалось провести в России, но в феврале совет FIDE в связи с событиями на Украине принял решение о переносе всех мероприятий в другую страну.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отстранении сборных России и Белоруссии от соревнований под эгидой FIDE.