Комрат, Молдавия, , 03:54 — REGNUM Народное собрание Гагаузии на экстренном заседании в ночь на 9 мая единогласно приняло постановление, разрешающее использование георгиевской ленты в День Победы.

Георгиевская ленточка Анна Кумицкая © ИА REGNUM

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Ранее парламент принял законопроект по тому же вопросу, но апелляционная палата приостановила его действие по запросу государственной канцелярии Молдавии.

19 апреля 2022 года президент Молдавии Майя Санду утвердила запрет на демонстрацию георгиевской ленты, символов Z и V.