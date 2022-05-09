Токио, , 03:49 — REGNUM Единство с другими странами «Большой семёрки» (G7) в решении отказаться от поставок нефти из России подтвердили власти Японии. Об этом 8 мая заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида на встрече лидеров стран G7 в онлайн-формате с участием президента Украины Владимира Зеленского, сообщает телеканал NHK.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

Кисида отметил, что для Японии такое решение достаточно сложное, так как страна импортирует большую часть энергоресурсов. Но Япония сделал такой выбор, так как единство стран G7 сейчас «важно как никогда».

В совместном заявлении по итогам онлайн-саммита «Большой семёрки», лидеры стран обещали постепенно отказаться от импорта энергоресурсов из России и положить конец зависимости от ископаемого топлива. Страны G7 в совместном коммюнике обязались вести работу над обеспечением стабильных и устойчивых глобальных поставок энергии и доступных цен для потребителей.

Целей, заявленных в коммюнике, страны «Большой семёрки» собираются достичь в том числе путём перехода на экологически чистую энергетику, параллельно достигая заявленных целей в борьбе с климатическими изменениями.