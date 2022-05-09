Рим, 9 мая, 2022, 03:34 — ИА Регнум. Онлайн-конференция лидеров «большой семёрки» «стала возможностью совместно вспомнить о завершении Второй мировой войны и освобождении от её зверств», заявил 9 мая премьер-министр Италии Марио Драги.

Парад перед поверженным рейхстагом

Слов «победа», «нацизм» или «фашизм» в пресс-релизе правительства Италии нет.

Помимо лидеров семи стран, в онлайн-встрече также принимала участие глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.