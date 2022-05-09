Москва, , 03:18 — REGNUM Потепление до +20 градусов прогнозируется с середины предстоящей недели в Москве. Об этом рассказал журналистам 8 мая научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Весна в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам метеоролога, в праздничный день 9 мая в Москве ожидается резкое похолодание, днём температура воздуха не поднимется выше +9…+11 градусов. На следующий день, 10 мая, будет уже более комфортная погода: температура воздуха днём составит +11…+13 градусов, при этом уже будет пригревать солнце, кратковременные дожди возможны лишь местами.

Вильфанд отметил, что 11 мая в Москву придут воздушные массы с запада, ожидается повышение температуры воздуха днём до +18…+20 градусов, осадков в этот день в городе не прогнозируется. Тепло продержится до конца недели.

«Будет настоящая майская погода», — уточнил Вильфанд.

Повышение температуры будет сопровождаться понижением атмосферного давления, поэтому погода будет облачная, с небольшими дождями.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что МЧС предупредило жителей Москвы о резком ухудшении погоды.

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