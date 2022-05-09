Москва, , 03:17 — REGNUM За прошедшие сутки в России лесопожарными службами страны было потушено 197 природных пожаров на площади 10 427 га, сообщает 9 мая Авиалесоохрана.

Лесной пожар

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки… в России ликвидировано 197 лесных пожаров на площади 10 427 гектаров», — говорится в сообщении службы.

По данным на полночь 9 мая по московскому времени в России было зарегистрировано 78 действующих лесных пожаров на площади 11 804 га. Наибольшая площадь возгорания была зафиксирована в Курганской области, где действует три пожара площадью 2510 га.

В двух субъектах Российской Федерации введен режим ЧС — на территории всей Курганской области и в одном муниципальном образовании Республики Хакасия. Службы занимаются тушением всех выявленных пожаров.