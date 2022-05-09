Рим, 9 мая, 2022, 03:13 — ИА Регнум. Лидеры«большой семёрки» в ходе своей онлайн-конференциизаявили о необходимости помочь странам, рискующим столкнуться с продовольственным кризисом из-за ситуации на Украине, сообщил 9 мая премьер-министр Италии Марио Драги.

European Parliament Марио Драги

По этому вопросу было выражено единство всех членов «семёрки», отметил Драги.

Как именно предполагается помогать «бедным странам» и кто предположительно входит в их число, он не уточнил.