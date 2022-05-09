Москва, , 03:12 — REGNUM Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин высказался насчет удаления видеозаписей с его участием с канала «Роскосмос медиа» на платформе YouTube публикацией песни со словами собственного сочинения «Русские» на своем Telegram-канале.

Дмитрий Рогозин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Слушайте еще одну песню. Она про русских. Про нашу борьбу за правду и справедливость, за право России жить своим умом и самостоятельно управлять великой своей многонациональной землей. Автор музыки мой друг, казахский талантливый музыкант с русским сердцем Ильяс Аутов , слова мои, а хор, который звучит в песне», — это ребята с Байконура. Итак, песня «Русские», — заявил Рогозин.

Он также отметил, что действия YouTube говорят о желании американской цензуры обеспечить только одобренное ей видение мира, но у России свое понимание истории, которое состоит в том, что именно Россия разгромила армию Наполеона, в которой против нас сражались все страны нынешнего Евросоюза. Именно СССР и Красная армия разгромили Третий рейх и взяли Берлин, и именно советский человек Юрий Гагарин первым полетел в космос.

Всего американский видеохостинг удалил более 20 видеозаписей с участием Дмитрия Рогозина, которые суммарно собрали около 5 млн просмотров, отметил глава пресс-службы Роскосмоса Дмитрий Струговец.