Москва, 9 мая 2022, 03:12 — REGNUM Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин высказался насчет удаления видеозаписей с его участием с канала «Роскосмос медиа» на платформе YouTube публикацией песни со словами собственного сочинения «Русские» на своем Telegram-канале.
Он также отметил, что действия YouTube говорят о желании американской цензуры обеспечить только одобренное ей видение мира, но у России свое понимание истории, которое состоит в том, что именно Россия разгромила армию Наполеона, в которой против нас сражались все страны нынешнего Евросоюза. Именно СССР и Красная армия разгромили Третий рейх и взяли Берлин, и именно советский человек Юрий Гагарин первым полетел в космос.
Всего американский видеохостинг удалил более 20 видеозаписей с участием Дмитрия Рогозина, которые суммарно собрали около 5 млн просмотров, отметил глава пресс-службы Роскосмоса Дмитрий Струговец.