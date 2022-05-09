Лондон, , 03:04 — REGNUM Случаи тяжелого поражения печени у детей фиксируются в Европе и США. Уже известно о 228 заболевших в 20 странах и одном смертельном исходе, при этом каждому десятому требуется пересадка печени, сообщает ВОЗ.

Ребенок ИА REGNUM

Точна причина аномального гепатита у детей пока не установили, но есть предположение, что это может быть связано с новым коронавирусом. Первые заболевшие были выявлены в конце апреля в Шотландии, где обычно выявляется не более пяти случаев атипичного гепатита ежегодно. Однако уже выявлено 17 случаев только в Шотландии и 145 по всей Великобритании. Врачи считают, что имеют дело с вирусной инфекцией.

Как стало известно, инфекция поражает детей возрастом от одного месяца до 16 лет, но подавляющее большинство пациентов — младше десяти лет. Симптомы схожи с симптомами гастроэнтерите — боли в животе, диарея, тошнота, небольшое повышение температуры тела или вовсе без него.

На следующем этапе появляются признаки гепатита — пожелтение кожи и белков глаз, потемнение мочи и осветление стула, также появляется боль в мышцах и суставах, а также повышается содержание печеночных ферментов в крови до 500-2000 международных единиц на литр при том, что у здорового человека они в кровь не попадают, что говорит о разрушении печени.

У 75% заболевших обнаружен аденовирус, идентифицированный на молекулярном уровне как F41, который поражает желудочно-кишечный тракт. У взрослых к этому вирусу как правило имеется иммунитет, у детей протекает относительно легко.

Версий происхождения вируса две. Согласно первой — это позднее столкновение детей с вирусом. Как правило, чем раньше происходит столкновение, тем легче переносится болезнь и тем сильнее вырабатывается иммунитет. В связи с коронавирусными ограничениями, люди стали реже выходить из дома и, как следствие, перестали пересекаться с возбудителями инфекций. После же снятия или ослабление мер, дети стали сталкиваться с инфекцией, когда «уже поздно».

Согласно второй гипотезе, это стало возможным благодаря наложению аденовирусной инфекции на коронавирусную. Коронавирус мог изменить работу иммунной системы, в связи с чем безобидное ранее заражение аденовирусом приводит к таким последствиям.