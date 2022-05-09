Москва, , 02:54 — REGNUM Нацизм снова поднимает голову, становится идейным оружием недругов, объединённых нескрываемым стремлением разрушить Россию, осквернить и уничтожить наши ценности, отметил 9 мая глава МВД России Владимир Колокольцев в своем обращении к ветеранам Великой Отечественной войны и всем согражданам.

Глава МВД Владимир Колокольцев Kremlin.ru

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Внуки и правнуки тех, кто освободил Европу, самоотверженно отстаивают национальные интересы своей Отчизны, её суверенитет и право на будущее, отметил Колокольцев.

«Мы будем верны славным боевым традициям российского народа, сохраняя светлую память о героизме солдат и офицеров Красной армии, частей и соединений войск НКВД СССР, партизан и подпольщиков, тружеников тыла. Для всех сотрудников органов внутренних дел их подвиг является высшим нравственным ориентиром, ярким примером верности присяге и воинскому долгу», — добавил министр.