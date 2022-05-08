Шанхай, Китай, 9 мая, 2022, 02:46 — ИА Регнум. Муниципальное правительство Шанхая заявило, что вступительные экзамены в колледжи и старшие классы средних школ города будут отложены на месяц из-за вспышки COVID-19, сообщает агентство Синьхуа.

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Более 50 000 абитуриентов будут сдавать вступительные экзамены в колледж, которые пройдут с 7 по 9 июля. Еще 110 000 учащихся примут участие в вступительных экзаменах в старшие классы средней школы, запланированных на 11 и 12 июля, в то время как лабораторные экзамены по физике и химии и тесты на аудирование по иностранному языку будут отменены.

Вице-мэр Шанхая Чэнь Цюнь сказал, что для студентов, находящихся на карантине или с аномальными результатами тестов на COVID-19, будут созданы специальные помещения, гарантирующие, что каждый студент сможет сдать экзамены. С 12 марта все начальные и средние школы Шанхая перешли на онлайн-обучение, а детские сады и ясли были закрыты.