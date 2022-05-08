Лисичанск, ЛНР, 9 мая, 2022, 02:43 — ИА Регнум. Бригада военнослужащих ВСУ покинула Лисичанск, сообщил 9 маяпосол ЛНР в России Родион Мирошник.

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЛНР

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Украинские военныеоставили позиции после небольших боестолкновений, отметил Мирошник.

Союзные войска освободили ряд населенных пунктов и в настоящее время ведут бои за Северодонецк и Лисичанск, добавил он.