Бишкек, 9 мая, 2022, 02:39 — ИА Регнум. В столицу Киргизии прибыл «Огонь памяти» — частица Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата у Московского Кремля. Об этом сообщает киргизское представительство Россотрудничества.

Артемий Брусницын ИА REGNUM Огни памяти

«Огонь памяти» от Народного фронта России представителям общественных организаций и движений Киргизии передали в ходе торжественной церемонии, состоявшейся в Парке Победы на площади возле Монумента воинской доблести.

В Бишкеке от огня, прибывшего из Москвы, будут зажжены лампы и лампады. Каждый такой огонёк станет символом общей памяти о подвигах советских солдат и офицеров, отстоявших нашу свободу и освободивших мир от нацизма.

«Миллионы людей — ветераны и молодые люди — стремятся к Вечному огню у Кремлевской стены, чтобы поклониться памяти своих однополчан, друзей, дедушек и бабушек, отцов и матерей, братьев и сестер. Осуществить это стремление из-за почтенного возраста, расстояний или по другим причинам может не каждый. Поэтому частичку Вечного огня доставили в восемь городов-героев и двенадцать стран», — отмечают в Россотрудничестве.