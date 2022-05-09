Бишкек, , 02:35 — REGNUM «Бессмертный полк» в Киргизии — это не политическая акция, это дань памяти ветеранам нашей страны и благодарность за Победу в Великой Отечественной войне. Мы вне политики», — организатор «Бессмертного полка» в Киргизии Зульфира Хайбуллина рассказала ИА REGNUM о проблемах при организации акции в этом году.

«Бессмертный полк» - 2019 в Киргизии Пресс-служба президента Киргизии. Фото Султана Досалиева

REGNUM: С какими трудностями вы столкнулись при организации «Бессмертного полка» в этом году?

Это первый «Бессмертный полк» в Киргизии после пандемии коронавируса. В 2020 и 2021 годах мероприятие проходило в онлайн формате. В этом году все бюрократические формальности и взаимодействие между задействованными в марше службами взяли на себя сами организаторы, тогда как раньше эту миссию брала на себя мэрия Бишкека. С задержкой, но дали разрешение на прохождение колонны «Бессмертного Полка» и обещают обеспечить безопасность.

Несколько раз в мероприятии участвовали президенты Киргизии. Но присутствие первых лиц накладывает определенные ограничения, связанные с безопасностью. В этом году президент Садыр Жапаров в своем выступлении поддержал организацию мероприятия и, в целом, положительно отозвался об акции, в которой принимают участие многие киргизстанцы.

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После его заявления организационные вопросы сдвинулись с «мертвой точки». Административная машина заработала, на меня стали выходить чиновники и спрашивать чем они могут помочь в организации «Бессмертного полка». Разрешение на прохождение колонны организаторы пытались получить очень долго — сначала через личные обращения в мэрию столицы, потом подключились журналисты. Сейчас разрешение наконец-то получено.

REGNUM: С чем на ваш взгляд связана пассивность чиновников?

Одной из причин, как мне кажется, может быть непростая обстановка в мире.

Прекрасно понимая сложность текущей ситуации, мы максимально дистанцировались от всего происходящего. «Бессмертный полк» в Киргизии — это не политическая акция, это дань памяти ветеранам нашей страны и благодарность за Победу в Великой Отечественной войне. Мы вне политики.

REGNUM: В каком году прошла первая акция «Бессмертный полк»?

Первый марш прошел в 2014 году в городе Оше. Проводила его Алена Смирнова. По сути, это она и начала движение «Бессмертного полка» в Киргизии. А мы его подхватили! Меня радует то, что число участников «Бессмертного полка» в Киргизии растет с каждым годом. Это говорит о многом.