, 02:03 — REGNUM Глава Росгвардии Виктор Золотов поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и всех граждан России с Днем Победы.

9 Мая — священная дата отечественной истории, символ героизма и единения народа, напоминающая, какой ценой завоеван мир на нашей земле, подчеркнул Золотов.

«Память о разгроме немецко-фашистских захватчиков по-прежнему объединяет разные поколения воинов правопорядка. Вдохновленные примером героев фронтовых лет, военнослужащие и сотрудники Росгвардии успешно противостоят современным угрозам обществу и государству, прежде всего, в ходе проведения специальной военной операции. Убежден, эти традиции продолжат наши дети, внуки и правнуки», — отметил глава Росгвардии.