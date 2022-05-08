Пекин, 9 мая, 2022, 02:02 — ИА Регнум. Бывший помощник судьи Верховного народного суда Китая Ван Линьцин был приговорен судом к 14 годам тюремного заключения за получение взяток и незаконное получение государственных тайн, сообщает агентство Синьхуа.

Scmp.com Юань

Согласно заявлению Пекинского народного суда промежуточной инстанции № 2, Ван был уличен в получении взяток на сумму более 21,9 млн юаней (около $3,3 млн) с использованием его должностного положения в интересах отдельных структур и частных лиц при судебных разбирательствах и других делах с 2008 по 2018 год.

Расследование установило, что с июня по август 2018 года Ван незаконно получил большое количество файлов по делу, связанному с горнодобывающей компанией, и предоставил содержимое файла Чжао Фаци, законному представителю компании. Пять файлов, украденных Ваном, были классифицированы как государственная тайна.

С 2011 по 2018 год Ван получил от Чжао денег и подарков на сумму более 350 000 юаней. В дополнение к тюремному заключению Ван был оштрафован на миллион юаней, а его незаконная прибыль будет передана в государственную казну, говорится в заявлении суда.

Суд вынес Вану мягкий приговор в соответствии с законом, поскольку он явился с повинной, признался в своих преступлениях и раскаялся, в то время как все его незаконные доходы были возвращены, говорится в заявлении. Группа людей, включая Чжао, также были наказаны в соответствии с законом за их противоправную деятельность, заявил суд, не сообщив подробностей наказания.