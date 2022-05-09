Наньнин, Китай, , 01:57 — REGNUM Группа исследователей пещер обнаружила гигантскую карстовую воронку в уезде Лэйе Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая, в результате чего число таких воронок в Лэйе достигло 30, сообщает агентство Синьхуа.

Карстовая воронка semeonka

Старший инженер Института карстовой геологии Геологической службы Китая Чжан Юаньхай сказал, что провал, расположенный недалеко от деревни Пинъэ близ города Луоси, имеет размеры 306 м в длину, 150 м в ширину и 192 м в глубину, а его объем превышает 5 млн кубометров, и может быть классифицирован как большая воронка.

Чжан сказал, что там есть три большие пещеры, которые, как предполагается, являются остатками ранней эволюции воронки. На дне воронки хорошо сохранился первобытный лес. Руководитель экспедиционной группы пещеры Гуанси 702 Чэнь Лисинь, сказал, что древние деревья, растущие на дне, достигают почти 40 метров в высоту, а густые тенистые растения доходят человеку до плеч.

Экспедиция была завершена 6 мая, после того как члены команды спустились более чем на 100 метров и прошли несколько часов, чтобы добраться до дна ямы. Они благополучно вернулись на землю вечером 6 мая.

Гигантские воронки, также известные как Тянькэн (небесная яма) по-китайски, представляют собой долины или гигантские ямы с особыми геологическими особенностями, обнаруженные в карстовых областях, образованных повторяющимися обвалами. В основном они встречаются в Китае, Мексике и Папуа — Новой Гвинее.