Нью-Йорк, США, 9 мая, 2022, 01:57 — ИА Регнум. Общее число эвакуированных мирных жителей с завода «Азовсталь» в Мариуполе составило более 600 человек. Об этом сказано 8 мая в заявлении генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, распространённом его пресс-службой.

Securityconference.org Антониу Гутерриш

«Я приветствую прибытие новой группы из более чем 170 гражданских лиц, которые были эвакуированы с завода «Азовсталь» и других районов Мариуполя в ходе операции по безопасному выходу, которая координировалась ООН и Международным комитетом Красного Креста», — указал генсек ООН.

В документе уточняется, что общее количество гражданских лиц, эвакуированных с завода «Азовсталь» и из других районов Мариуполя, составило более 600 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российский вице-премьер Марат Хуснуллин и глава республики Денис Пушилин посетили города Мариуполь и Волноваха в ДНР.