Цхинвал, , 01:53 — REGNUM Лидером второго тура президентских выборов в Южной Осетии стал глава оппозиционных сил, бывший сотрудник КГБ и лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев, по данным предварительным данным ЦИК республики.

Южная Осетия Иван Шилов © ИА REGNUM

Второй тур президентских выборов состоялся в Южной Осетии 8 мая. ЦИК признал их состоявшимися. Бывший президент страны Анатолий Бибилов признал свое поражение. По данным на 20:00 по мск, к моменту закрытия избирательных участков, явка на выборах составила 68,2%. При этом, Гаглоев получил 59,21% голосов против 37% у Бибилова после подсчета 18% протоколов.

Напомним, что 30 марта Бибилов заявил, что после президентских выборов в случае его победы, республика проведет референдум о вхождении в состав России, поскольку эта задача является стратегической для страны. В первом туре выборов, который состоялся 10 апреля, Бибилов проиграл Гаглоеву, собрав 34,95% голосов против 38,55% у Гаглоева. Однако теперь вопрос с референдумом остается подвешенным.