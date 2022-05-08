Вашингтон, 9 мая, 2022, 01:38 — ИА Регнум. США ввели санкции против восьми руководителей Сбербанка и 27 руководителей Газпромбанка, а также Московского индустриального банка, а также девяти его дочек, сообщает 8 мая в справке Белого дома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции США

«США ввели санкции в отношении восьми управленцев из Сбербанка — крупнейшего российского финансового института, имеющего уникальную важность для российской экономики, в котором хранится примерно треть всех банковских активов России; 27 управленцев из Газпромбанка — крупного российского банка, обеспечивающего бизнес «Газпрома», одного из крупнейших мировых экспортеров природного газа; и Московского индустриального банка и 10 его дочерних структур», — говорится в справке по случаю намерения США и ЕС усилить совместно санкции против России.

Министерство финансов США в отдельном документа перечислило имена восьми действующих или недавно занимавших посты руководства Сбербанка, включая Наталью Алымову, Александра Бурико, Ольгу Голодец, Станислава Кузнецова, Сергея Мальцева, Анатолия Попова, Кирилла Царева и Беллу Златкис.

Что касается Газпромбанка, то против председателя совета директоров ПАО «Газпром» Алексея Миллера и председателя правления Газпромбанка Андрея Акимова введены повторные санкции.

При этом, власти США отдельно отмечают, что санкции не коснутся блокировки операций Газпромбанка или замораживания его активов, как это было в случае с ВТБ или Сбербанком, а также прочими российскими банками.