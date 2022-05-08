Львов, Украина, 9 мая, 2022, 01:36 — ИА Регнум. Министерствообороны России9 мая опубликовало вмультимедийном разделе «Во власти преступного беспамятства» архивные материалы об освобождении Львова от нацистов во время Великой Отечественной войны.

Иван Шилов ИА REGNUM Великая Отечественная война

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«Советское командование, чтобы избежать кровопролитных боев в городской черте Львова, обходным маневром 15-го стрелкового корпуса отрезало все пути отступления группировки противника в направлении города», — отметили в ведомстве.

«В результате блокирования и окружения многочисленные немецкие войска, среди которых была 14-я дивизия СС «Галиция», не смогли принять участие в сражении за город и были разгромлены», — напомнили представители министерства.