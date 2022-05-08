Лондон, 9 мая, 2022, 01:29 — ИА Регнум. Повышенные 35-процентные пошлины ввела Великобритания на импорт из России и Белоруссии, в том числе на платину, палладий и химическую продукцию на сумму $1,72 млрд, сообщается 9 мая на сайте правительства Великобритании.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Суммарный объем облагаемого повышенными тарифами экспорта и импорта Великобритании с Россией достигнет $5 млрд. При этом ограничения коснутся экспорта британских товаров в Россию на $310 млн в «наиболее зависимых» от поставок из Великобритании отраслях экономики России — полимерах и промышленном оборудовании, говорится в заявлении.

Глава министерства финансов Великобритании Риши Сунака заявил, что теперь экспортно-импортные санкции в отношении России на сумму почти $5 млрд будут «в значительной мере подрывать военные задачи Путина», благодаря чему, как он уверен, удастся сорвать все планы российского президента на Украине.