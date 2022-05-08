Москва, 9 мая, 2022, 01:19 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил ветеранов, солдат и офицеров российской армии, членов их семей с Днем Победы.

Mil.ru Сергей Шойгу

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«Мы всегда будем помнить о том, какой невероятной ценой досталась Великая Победа нашим отцам и дедам, о стойкости, патриотизме и беспримерном мужестве тех, кто сражался на фронтах и неустанно трудился в тылу во имя свободы и независимости Отечества», — сказано в обращении министра.

Сегодня солдаты и офицеры российской армии «находятся на переднем крае борьбы с последователями нацизма, надежно защищают национальные интересы России в ходе специальной военной операции на Украине», отметил Шойгу.