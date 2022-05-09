Брюссель, , 01:05 — REGNUM Против финансирования и вооружения вооружённых сил Украины (ВСУ) выступил депутат Европарламента, экс-министр транспорта Франции Тьерри Мариани 8 мая в эфире радио RMS.

Тьерри Мариани ФРД

По мнению Мариани, нужно прекратить вооружать армию Киева, так как это означает втягивание в чужую войну. По словам Мариани, для французской дипломатии недопустимо идти на поводу у США и Евросоюза.

«Какая у нас дипломатия? Давать оружие украинцам! И чего мы хотим в таком случае, чтобы их убили всех до последнего? А потом, наверное, Байден отправит туда европейцев», — указал Мариани.

Кроме того, Мариани заявил, что Европа превратилась в «главного коммерческого представителя США» и с сарказмом отметил, что председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен следует вручить награду за политику продвижения импорта вооружений из США, сланцевого газа и нефти, а также вакцин от COVID-19 американского производства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Еврокомиссия намерена утвердить 18 мая план по сбережению энергии на случай резкого прекращения поставок газа из России.

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