София, 9 мая 2022, 01:01 — REGNUM Болгария предлагает Еврокомиссии отложить введение эмбарго на поставки российской нефти на два года, заявил глава комиссии по энергетике парламента страны Радослав Рибарски.

Добыча нефти
Добыча нефти

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«Если отсрочки не будет, Болгария может наложить вето на коллективное решение ЕС», — сказал депутат.

Ранее президент Болгарии Румен Радев заявил, что погружение европейских стран в украинский кризис приведет к тяжелейшим экономическим последствиям в самой Европе.

«Это будет означать экономическое самоуничтожение Европы. Мы движемся в этом направлении», — сказал он.

Радев также выступил против решения парламента страны об оказании военно-технической помощи Украине. Это «опасный шаг» ко втягиванию Болгарии в военный конфликт, отметил он.