Министерство обороны расскажет о преступном беспамятстве украинской власти
Киев, 9 мая, 2022, 00:49 — ИА Регнум. Минобороны России запускает мультимедийный раздел «Во власти преступного беспамятства», сообщили в ведомстве 9 мая.
Иван Шилов ИА REGNUM
Красная армия
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В разделе помещена информация «о преступлениях украинской власти против исторической памяти наших братских народов и попытках придать забвению подвиги бойцов и командиров Красной Армии», отметили в Минобороны.
Значительная часть раздела посвящена боевым действиям Красной Армии за города на западе Украины, сообщили представители ведомства.