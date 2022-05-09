Оттава, , 00:38 — REGNUM Дополнительную военную помощь в размере 38,7 миллиона долларов США обещал предоставить Украине премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Об этом 8 мая сообщила пресс-служба на сайте главы правительства Канады.

Джастин Трюдо (сс) Presidencia de la República Mexicana

Объявленные Трюдо дополнительные меры поддержки включают поставки артиллерии, боеприпасов и лёгких бронированных беспилотников гражданского назначения. Беспилотников будет направлено 18 штук, включая сервисную поддержку, и ремонт. Кроме того, военные Киева получат от Оттавы стрелковое оружие и боеприпасы к нему на общую сумму 774 848 долларов США, а также дополнительные боеприпасы для гаубиц М777.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Джозеф Байден и премьер-министр Канады Трюдо провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили военную поддержку киевского режима и расширение антироссийских мер.

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