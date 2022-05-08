Оттава, 9 мая, 2022, 00:33 — ИА Регнум. Канада ввела санкции в отношении 40 физических лиц — граждан России, сообщили в пресс-службе канадского премьер-министра 8 мая.

Канада

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Речь идет в том числе о предпринимателях, связанных с оборонной отраслью.

Кроме того, санкции введены в отношении пяти организаций, которые оказывают российской армии «прямую или косвенную поддержку».