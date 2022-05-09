История вопроса

Антироссийская пропаганда на Украине — информационная политика, направленная на очернение действий российских властей или граждан. Прямо связана с украинским национализмом и базируется на идее «Украина — не Россия» и «Украина — это Европа». Антироссийская политика обострилась после т.н. цветных революций 2004 и особенно 2014 годов, когда к власти в соседней стране пришла группа олигархов, опирающихся на откровенно нацистские группировки и идеи. Антироссийская пропаганда на Украине легко переходит в антирусскую пропаганду, в которой русскоязычных граждан страны изображают в виде агентов Кремля, недочеловеков и т.д. Наиболее ярко проявилась в ходе силового подавления народных протестов на юго-востоке Украины против результатов государственного переворота в Киеве.