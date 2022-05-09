Одесса, Украина, 9 мая 2022, 00:15 — REGNUM Администрация Одесской области запретила работу провайдеров спутникового телевидения с трансляциями российских каналов, заявил на брифинге вечером 8 мая начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.
Ограничения коснулись и молдавских телеканалов.
Жителей региона заставляют демонтировать оборудование, тех, кто это требование не выполняет, обвинят в пророссийских взглядах, после чего увозят в неизвестном направлении, рассказал Мизинцев.