Одесса, Украина, 9 мая, 2022, 00:15 — ИА Регнум. Администрация Одесской области запретила работу провайдеров спутникового телевидения с трансляциями российских каналов, заявил на брифинге вечером 8 мая начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Одесса

Ограничения коснулись и молдавских телеканалов.

Жителей региона заставляют демонтировать оборудование, тех, кто это требование не выполняет, обвинят в пророссийских взглядах, после чего увозят в неизвестном направлении, рассказал Мизинцев.