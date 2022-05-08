Цхинвал, 8 мая, 2022, 23:51 — ИА Регнум. Своё поражение на выборах президента Южной Осетии признал 8 мая действующий глава республики Анатолий Бибилов на пресс-конференции.

Kremlin.ru Анатолий Бибилов

По итогам предварительного подсчёта голосов Бибилов сказал, что считает выборы состоявшимися, он поздравил с победой Алана Гаглоева.

Анатолий Бибилов «Я желаю Алану Эдуардовичу успешной работы во благо народа Республики Южная Осетия и очень надеюсь, что у него всё получится».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 мая в Южной Осетии состоялся второй тур президентских выборов. В 20:00 (время местное) избирательные участки закрылись.

Явка в ходе сегодняшнего голосования превысила 68,2%. После обработки 18% избирательных бюллетеней оппонент действующего президента Гаглоев набрал 59,21% голосов.