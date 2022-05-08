Москва, 8 мая, 2022, 23:46 — ИА Регнум. Россия и Белоруссия планируют договориться о формировании цены на газ на 2023 год к 1 августу 2022 года с подписанием соответствующих документов. Об этом министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич, передают РИА Новости.

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Каранкевич уточнил, что определить принципы функционирования объединенного рынка газа в Союзном государств две страны намерены к июлю 2022 года.

«Уже подготовлен и утвержден план мероприятий по формированию общего рынка, создана белорусско-российская рабочая группа», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в расчётах за поставки российского газа Белоруссия переходит на российские рубли.

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