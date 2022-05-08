Донецк, 8 мая, 2022, 23:33 — ИА Регнум. В результате обстрелов села Новопетриковка в Донецкой Народной Республике со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали два мирных жителя. Об этом 8 мая сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«Поступила информация о ранении двух мирных жителей (мужчины 1964 и 1984 года рождения) в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины ранее освобожденной территории республики: населенный пункт Новопетриковка», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 8 мая начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге сообщил, что из России на Украину доставлено более 18,5 тыс. тонн гуманитарных грузов.