Москва, 8 мая, 2022, 23:29 — ИА Регнум. Сегодня, 8 мая, в Москве накануне 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата, сообщили в пресс-службе Русской православной церкви (РПЦ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Могила Неизвестного Солдата

В церемонии возложения венка в Александровском саду у Кремлевской стены приняли участие служители Московской епархии, игумении ряда монастырей, столичное духовенство.

Предстоятель, иерархи и духовенство РПЦ возгласили «Вечную память» «вождем и воинам, жизнь свою за веру и Отечество положившим». Затем состоялся торжественный марш роты почетного караула, и патриарх Кирилл поздравил всех участников церемонии с Днем Победы.

Как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз может ввести санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

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