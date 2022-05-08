* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 23:11 — REGNUM Тела 27 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были доставлены в больницу Сардара Дауда в Кабуле тремя вертолетами. Об этом 8 мая сообщили Afghanistan International источники в больнице.

Бойцы «Талибана» (запрещенная в РФ организация)

По их данным, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты в ходе недавних столкновений в провинциях Панджшер, Тахар и Баглан. Источники сообщают, что также были госпитализированы более десятка раненых талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Столкновения между силами Фронта сопротивления и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в последнее время усилились в провинциях Панджшер и Тахар и уезде Андараб провинции Баглан.

Талибы* — члены организации, деятельность которой запрещена в РФ.