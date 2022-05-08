Москва, , 23:10 — REGNUM Сервис «Яндекс.Такси» не разрешает сотрудничающим с ним водителям размещать на своих автомобилях символы российской спецоперации (буквы Z, V и O), а также георгиевскую ленту. Об этом сообщил 8 мая в своём телеграм-канале председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы РФ («Единая Россия») Александр Хинштейн.

«Яндекс.Такси» Дарья Драй © ИА REGNUM

По словам Хинштейна, подписчики его канала рассказали, что, согласно корпоративным правилам, таксисты, сотрудничающие с данным сервисом, не могут размещать в своих машинах какие-либо наклейки, рисунки и символы (в т.ч. георгиевскую ленту) без его разрешения. При этом когда водители просят этого разрешения, они его не получают, отметил депутат.

В качестве подтверждения своих слов он привёл скриншоты переписки водителей с сотрудниками службы поддержки «Яндекс.Такси», которые просто отказывались отвечать на вопросы таксистов по поводу возможности появления в преддверие Дня Победы на их автомобилях символов российской спецоперации и гвардейской ленты.

«Считаю такую позицию совершенно недопустимой. Надеюсь, все это происходит за спиной руководства компании, которое незамедлительно отреагирует и примет соответствующие меры», — резюмировал Хинштейн.

Как ранее неоднократно сообщало ИА REGNUM, «Яндекс» на данный момент по сути занимает проукраинскую позицию, в т.ч. блокируя российские СМИ за критику действий киевского режима.