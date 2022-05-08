Вашингтон, 8 мая 2022, 22:58 — REGNUM Народ России не позволит нацизму возродиться, сказал 8 мая российский посол в США Анатолий Антонов на онлайн-конференции «Бессмертный полк».
В преддверии Дня Победы российский дипломат заявил, что священной обязанностью граждан России является сохранение правды о Великой Отечественной войне. Правду о Победе нужно донести до последующих поколений.
Российский дипломат добавил, что попыткам глумиться над героическим наследием наших предков будет дан решительный отпор.
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