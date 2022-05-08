Вашингтон, , 22:58 — REGNUM Народ России не позволит нацизму возродиться, сказал 8 мая российский посол в США Анатолий Антонов на онлайн-конференции «Бессмертный полк».

Анатолий Антонов U.S. Mission Genev

В преддверии Дня Победы российский дипломат заявил, что священной обязанностью граждан России является сохранение правды о Великой Отечественной войне. Правду о Победе нужно донести до последующих поколений.

Анатолий Антонов «Мы не позволим перечеркнуть великие страницы прошлого, не допустим возрождения нацизма».

Российский дипломат добавил, что попыткам глумиться над героическим наследием наших предков будет дан решительный отпор.

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