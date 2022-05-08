Вашингтон, 8 мая, 2022, 22:58 — ИА Регнум. Народ России не позволит нацизму возродиться, сказал 8 мая российский посол в США Анатолий Антонов на онлайн-конференции «Бессмертный полк».

U.S. Mission Genev Анатолий Антонов

В преддверии Дня Победы российский дипломат заявил, что священной обязанностью граждан России является сохранение правды о Великой Отечественной войне. Правду о Победе нужно донести до последующих поколений.

Анатолий Антонов «Мы не позволим перечеркнуть великие страницы прошлого, не допустим возрождения нацизма».

Российский дипломат добавил, что попыткам глумиться над героическим наследием наших предков будет дан решительный отпор.